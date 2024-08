Ein "Dankeschön" im Sport: Votingphase beginnt heute

"Wenn man sich gemeinsam nur ein bissl bemüht, dann kann man einen Verein voll auffrischen" – so fasst Theresa Haas vom Ruderverein Steyr 1888 zusammen, was sie für die ehrenamtliche Arbeit motiviert.

Sie ist eine der 65.000 Menschen, die die oberösterreichische Sportlandschaft so besonders machen. Und: Die Funktionärin ist für den Ehrenamtspreis des Sportlandes Oberösterreich nominiert, der gemeinsam mit den OÖNachrichten, Life Radio, TV1 und den Tips verliehen wird.

Ab heute täglich voten

Die Auszeichnung soll die vielen Freiwilligen vor den Vorhang holen, die in den 2500 Sportvereinen des Bundeslands in ihrer Freizeit im Einsatz sind, Trainings und Veranstaltungen organisieren, Finanzen prüfen und den Sportplatz sauber halten. Heute beginnt die Votingphase. Bis inklusive 31. August kann jeder täglich eine Stimme für seinen Favoriten abgeben.

Sektionsleiter Vinzenz Helmreich (l.) und Obmann Peter Steininger übernehmen im Verein nicht nur Siegerehrungen. (privat)

Die nominierte Zeugwartin und stellvertretende Schriftführerin aus Steyr kümmert sich seit mittlerweile elf Jahren darum, dass bei ihr im Verein "der Hase läuft", wie sie sagt. "Ich will, dass alles so gut funktioniert, dass jeder Spaß am Rudern hat." Damit das gelingt, hält sie die Ruderboote, die Hänger und das Motorboot – für das sie extra den Führerschein gemacht hat – in Schuss.

Außerdem hilft sie bei den Schnupperruderern aus und packt laut Obfrau Lisa Hirtenlehner dort an, wo es nötig ist. "Für ihren unermüdlichen und vorbildlichen Einsatz hat sich Theresa eine gebührende Anerkennung verdient", sagt die Vereinskollegin. Deswegen hat sie die Funktionärin auch für die Auszeichnung nominiert – worüber sich Theresa Haas "riesig freut".

"Jeder hätte die Auszeichnung verdient"

Auch Vinzenz Helmreich, Leiter der Outdoor-Fitness-Sektion der ASKÖ Freistadt, fühlt sich geehrt, dass er von Obmann Peter Steininger für den Preis vorgeschlagen wurde. "Ich freue mich, dass da jemand an mich denkt", sagt der studierte Sportwissenschafter, der sein Wissen bei den Trainings an die Vereinskollegen weitergibt. Seit 2013 ist der Sektionsleiter im Freistädter Verein aktiv, "weil es mir Spaß macht und es mir ein Anliegen ist, dass die Leute aktiv und möglichst lange gesund sind".

Ganz klar ist für Vinzenz Helmreich, dass einer alleine nicht das leisten könnte, was die Gemeinschaft im Sportverein schafft. Veranstaltungen wie die Mühlviertler Meisterschaft im Kreuzheben, bei der sich jedes Jahr Dutzende Mitglieder des Vereins engagieren, würden ohne die Zusammenarbeit ganz anders aussehen. "Eigentlich hätte sich jeder der Ehrenamtlichen die Auszeichnung gleichermaßen verdient", sagt der Sektionsleiter.

1000 Euro für die Sieger

Für ihn und die anderen Nominierten kann ab heute abgestimmt werden. Auf die Ehrenamtlichen mit den meisten Stimmen warten tolle Preise: Jeder Bezirkssieger erhält 1000 Euro. Der Landessieger – gewählt von einer Jury – bekommt zusätzlich 1000 Euro.

Ab heute täglich abstimmen unter nachrichten.at/ehrenamt

