Friedhöfe sind normalerweise nicht der Ort, an denen Geburtstage gefeiert werden – aber in diesem Fall musste es leider so sein: Der zweimalige Skiweltmeister Rudi Nierlich hätte am Samstag seinen 55. Geburtstag gefeiert.

In seiner Heimatgemeinde St. Wolfgang war es für viele ein Anlass, des viel zu früh verstorbenen Skistars zu gedenken. Bürgermeister Franz Eisl (VP) und die Familie von Rudi Nierlich besuchten gemeinsam das Grab des Ski-Idols.

"Heuer ist ein besonderes Jahr im Andenken an unseren Rudi", sagt sein Vater Günter Nierlich. "Nicht nur dass er vor 30 Jahren in Saalbach zum dritten Mal Weltmeister wurde. Auch Rudis tödlicher Verkehrsunfall jährt sich am 18. Mai zum 30. Mal."

Rudi Nierlich (1966-1991) Bild: Erhardt

Rudi Nierlich, eigentlich gelernter Tischler, machte schon bei Schülermeisterschaften auf sein sportliches Talent aufmerksam. Anfang der Achtzigerjahre wurde er in den Kader des Österreichischen Skiverbandes einberufen. Dort ging es im Slalom und im Riesenslalom stetig aufwärts für ihn. Sein Fahrstil war riskant, aber technisch fortschrittlich und prägend.

Der erste von insgesamt acht Weltcupsiegen gelang ihm 1988 im Riesenslalom. 1989 wurde er bei der WM in Vail Doppel-Weltmeister (Slalom und Riesenslalom). 1991 holte er bei der WM in Saalbach erneut Gold im Riesenslalom. Nur wenige Monate danach fand sein Leben ein jähes Ende: In den frühen Morgenstunden des 18. Mai 1991 kam der 25-Jährige nahe St. Wolfgang mit seinem Fahrzeug bei starkem Regen von der Straße ab, prallte gegen eine Hausmauer und erlitt tödliche Verletzungen.

Große Gedenkfeier im Mai

Die Marktgemeinde St. Wolfgang will die Erinnerung an Rudi Nierlich hochhalten. "Er hat mit seinen Erfolgen viel Freude nach St. Wolfgang gebracht, wir haben mit ihm gefeiert und sind stolz auf seine Leistungen", sagt Bürgermeister Franz Eisl. Deshalb wird in St. Wolfgang im Mai 2021 eine Gedenkfeier abgehalten. "Wir planen gemeinsam mit seiner Familie, seinen langjährigen Trainern und Kollegen und natürlich seinen Freunden ein würdiges Gedenken", kündigt Eisl an. (ebra)