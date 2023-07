Ein besonderer Grenzfall im Toten Gebirge

Die Hochmölbinghütte in Wörschach, 1683 m

Schutzhütte der Kategorie 1 des österreichischen Touristenklubs, Sektion Graz

In der Wandersaison von Mitte Mai bis Ende Oktober bewirtschaftet

Für: Weitwanderer, Grenzgänger und Puristen

Gipfelziele: Hochmölbing, Wörschacher Raidling, Kleine Scheibe, Hochtausing

Viele Wege führen zur Hochmölbinghütte, auf einigen wird man zum Grenzgänger. Mit acht Zustiegen aus zwei Bundesländern und vier Himmelsrichtungen wirkt das Schutzhaus am Ostrand des Toten Gebirges wie ein Mittelpunkt im Niemandsland. Sternförmig treffen sich die Wege im kleinen Kessel der Niederhüttenalm, wo auf 1683 Metern Seehöhe die Hochmölbinghütte steht. Im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und der Steiermark, gut geschützt vom Raidling und den Mölbingen, fernab der Touristenströme, weit weg von den Massen.

Wer sich von Hinterstoder auf den Weg dorthin macht, kann diesen besonders lang genießen. Mit der versammelten Prominenz des Stodertals – von Brieglersberg über Spitzmauer bis Großer Priel – im Rücken legt man rund zwölf Kilometer und 1300 Höhenmeter vom Parkplatz Bärenalm über Türkenkarscharte und Grimmingboden zurück, bis man im Reich der Familie Mitteregger ankommt.

Bei der Überschreitung der Mölbing-Gruppe wechselt man das Bundesland. Bild: Rene Sendlhofer-Schag

Als wir an einem Montagvormittag dort eintreffen, hobelt Hüttenwirt Armin in seiner heimeligen Kochstube Nockerlteig in einen Topf. Bis zu sechs Kilo Mehl verarbeitet er hier pro Tag. Ein bisschen wirkt er dabei wie ein Riese in einer Puppenküche.

Über saftige Almböden und durch lichte Lärchenwälder bis ins Alpenvorland eilt ihm sein Ruf voraus. Speziell sei er, ein Original, ein Unikat, gesellig, lustig, aber manchmal auch ein bisschen hantig. "Ich bin halt einfach ich selbst. Und ich bin ehrlich. Das mag nicht jeder. Als Hüttenwirt, da braucht man sowieso einen Vollvogel", sagt der 40-Jährige über sich. Diese Authentizität schätzen seine Gäste. Die meisten kommen immer wieder. Wegen der guten Küche, der Ruhe, des weitläufigen Wandergebiets und wegen der herzlichen Wirtsleute. Bis zu 90 Prozent sind Stammgäste, viele kennt Armin beim Vornamen.

"Ein Knochenjob"

"Ein Traumjob ist das nicht, das ist ein Knochenjob", sagt er. Während er unaufhörlich Teig nachschöpft und fertige Nockerl aus dem Wasser holt, beginnt er zu erzählen: von Arbeitstagen, die erst nach 18 Stunden enden, von Gästen, die nicht verstehen, warum er keinen Caffè Latte auf der Karte hat, oder solchen, die gleich wieder umdrehen, weil es keine Germknödel gibt. Aber auch davon, dass er nirgendwo lieber arbeiten würde als hier. Von der Geselligkeit, der Gemütlichkeit und der Urtümlichkeit, die er an seiner Hütte so liebt.

Sonja und Armin Mitteregger bewirtschaften die Hütte seit sieben Jahren. Bild: Rene Sendlhofer-Schag

Ein klassisches "Tagesziel" ist die Hochmölbinghütte nicht, eher eine "Überschreitungshütte", sagt Armin. Gelegen am Weitwanderweg 9, dem Salzsteig, kehren viele müde Alpinisten ein, um sich für die nächste Etappe zu stärken oder sich eine Nacht auszuruhen. Bis zu 300 sind es an einem schönen Wochenende, 50 können über Nacht bleiben.

Die Speisekarte ist angenehm überschaubar: Brettljause, Kasnocken, Frittatensuppe und die vielleicht größten Kaspressknödel der Alpen – bei den Mittereggers wird alles selbst auf dem Gasherd gekocht. Zuvor müssen die Lebensmittel mit einem geländegängigen Gefährt auf die Alm gebracht werden. Zufahrtsstraße oder Materialseilbahn gibt es keine. Und auch keine zusätzlichen Mitarbeiter. Unterstützt wird Armin von seiner Frau Sonja und seinem älteren Sohn Philipp (20) im Service.

Die Kaspressknödel sind weit über die Grenzen des Toten Gebirges bekannt. Bild: Rene Sendlhofer-Schag

Ein Schutzhaus, kein Hotel

"Wir sind kein Hotel, wir sind eine Schutzhütte. Da braucht man keinen Schnickschnack", sagt Armin. Mit einem Gastronomiebetrieb habe das Hüttengeschäft ohnehin kaum etwas zu tun, meinen der Wirt und seine Frau. Als gelernte Köche, früher in der Spitzenhotellerie, müssen sie es wissen.

Auf sieben Jahre Erfahrung als Hüttenwirte blicken die Obersteirer mittlerweile zurück. Eine lange Zeit, in der es auch brenzlige Situationen gab. Etwa im Jänner 2019, als es fast zehn Tage lang durchgehend schneite. Bei Lawinenwarnstufe fünf und sechs Metern Neuschnee musste der Wirt damals per Bundesheer-Hubschrauber ausgeflogen werden – geschwächt, mit Fieber und Nierenproblemen.

An einen Arbeitsplatz im Tal würde er dennoch nicht zurückkehren wollen. Sein Reich ist die kleine Küche der Hochmölbinghütte, wo er jetzt seine weit über die Grenzen des Toten Gebirges hinaus bekannten Kaspressknödel formt. Das Rezept ist streng geheim, die Suppeneinlage so groß, dass sie über den Tellerrand hinausragt. "Die Leute reden mich immer wieder auf die riesigen Fladen an. Ich sag dann immer: Ja mei, mein Mann hat halt keine kleineren Hände!", sagt Sonja und lacht. Gelacht hat sie auch damals, vor gut sieben Jahren, als Armin sagte: "Ich werd jetzt Hüttenwirt." Beide hatten Jobs im Tal, fixe Arbeitszeiten, Versicherung, Urlaub, Eigenheim. "Ich hab zuerst gedacht, es ist ein Scherz", sagt die 41-Jährige. War es aber nicht. Der Wunsch, einmal als Hüttenwirt zu arbeiten, war schon früh in Armin gereift. Die Liebe zu den Bergen liegt in der Familie: Sein Vater bestieg Achttausender, Armins Bruder arbeitet als Bergretter. "Ich war aber nie ein Gipfelstürmer, mehr ein Hüttentyp, ein Gemütlicher", sagt Armin. "Immer wieder einmal" hatte er mit Sonja, mit der er seit 22 Jahren zusammen ist, auf der Hütte mitgearbeitet. 2016 machten sie die Hochmölbinghütte zu ihrem neuen Zuhause. Das soll sie noch lange bleiben. "Mich bringt hier keiner mehr weg. Ich bleib bis zur Pension, und wenn ich mit dem Gehstock dasteh", ist sich Armin sicher. Seine Gäste wird es freuen.

Rund um und zur Hochmölbinghütte

Am leichtesten erreicht man die Hochmölbinghütte vom Wanderparkplatz Schönmoos bei Wörschach (Bezirk Liezen) in etwa zweieinhalb Stunden.

Schöner, aber auch länger ist der Zustieg von Hinterstoder über die Türkenkarscharte oder über das Salzsteigjoch. Auch von der Wurzer- und der Tauplitzalm führen Wege zur Niederhüttenalm.

Die „Hochmölbingüberschreitung” gilt als eine der schönsten Gratwanderungen im Toten Gebirge: Von Hinterstoder (Auffahrt mit der Seilbahn möglich) geht es über Schrocken, Kaminspitze, Kreuzspitze, Hoch-, Mitter- und Kleinmölbing zur Hochmölbinghütte. Wer es gemütlicher mag, der erreicht den Gipfel des Wörschacher Raidlings in gut 45 Minuten von der Hütte aus. Der lichte Wald mit seinen breiten Schneisen erfreut im Winter Skitourengeher und im März die Teilnehmer des Raidlinglaufes.

