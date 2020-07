Ein Bagger zum Experimentieren für das neue JKU-Studium

Gestern wurde der neue Bagger der Firma Wacker Neuson, ganz im JKU-Design gehalten, der Forschungsstätte übergeben. Mit der Übergabe an Institutsvorstand Rudolf Scheidl und sein Team "starten wir eine wichtige Kooperation", sagte Wacker-Neuson-Geschäftsführer Robert Finzel. Jeder Studierende könne den Firmenstandort in Hörsching kennenlernen und sehen, wie komplette Maschinen von der Idee zur Serienreife entwickelt werden. Der Bagger stelle nicht nur ein optisches Highlight des Studiums dar, sondern werde auch voll eingebunden, so Rektor Lukas: "Es ist etwas ganz anderes, ob wir über einen Bagger reden und Skizzen betrachten oder ob ich am realen Objekt Lösungen ausprobieren kann."

"Mit unserem 2,6-Tonnen-Bagger wollen wir die Universität und das neue Studium unterstützen", sagte Wacker-Neuson-Vorstand Martin Lehner. Jetzt freue man sich schon sehr auf die Studierenden und Absolventen des neuen Diplomstudiums.

