Am 17. Juni findet der Ball im Wiener Rathaus statt.

In knapp einem Monat ist Wien, zumindest für einen Abend, das Zentrum Oberösterreichs. Am 17. Juni findet in den Räumlichkeiten des Wiener Rathauses der Ball der Oberösterreicher statt. Zum 120-Jahr-Jubiläum lockt der Ball heuer mit musikalischen Highlights (u. a. Sänger Julian le Play, DJ Rene Rodrigezz) und kulinarischen Schmankerln aus der Region.