Ein Ausbau der Traunsee-Tram ist nicht vom Tisch

Auch nach einem betont kritischen Bericht des Bundesrechnungshofes (wir haben berichtet) gibt es weiterhin Pläne, die Traunsee-Tram auszubauen.

Pläne für Trassenvarianten für eine Streckenführung bis zur Stadtgemeinde Laakirchen liegen seit Jahren in der Schublade. Erstaunlich ist: Nun könnte der kritische Rechnungshofbericht sogar dazu führen, dass diese alten Pläne wieder an Brisanz gewinnen. Der Bundesrechnungshof hatte in einem vertraulichen Rohbericht festgestellt, dass die Tram niemals hätte gebaut werden dürfen, und kritisierte unter anderem die viel zu niedrigen Fahrgastzahlen.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) kündigte nach dem RH-Bericht an, dass man versuchen müsse, die Tram für die Fahrgäste attraktiver zu machen.

Mit der Frage, wie das funktionieren könnte, beschäftigt sich nun ein Expertengremium des Landes: Neben regionalen Werbekampagnen und einer Neugestaltung der Ticketpreise werden dabei auch neuerliche Investitionen in die Infrastruktur der Tram angedacht, heißt es aus dem Verkehrsressort des Landes.

Diese Investitionen könnten auch den Ausbau der Traunsee-Tram nach Laakirchen beinhalten. Zum Teil würde dafür eine bereits bestehende Bahnverbindung Richtung Laakirchen verwendet werden. Große Teile der Trasse müssten aber neu errichtet werden.

Ziel des Projekts wäre es, den Ortskern der Stadtgemeinde mit der Tram zu erschließen. Für manche Laakirchner würde dieser Ausbau einen großen Einschnitt in ihrem Leben bedeuten. Ihre Häuser stehen im Verlauf der geplanten Trasse. Bei einer Umsetzung des Projekts fürchten sie, dass ihre Häuser abgerissen werden könnten. Bürgermeister Fritz Feichtinger versucht derartige Ängste zu kalmieren: "Die Trassenplanung ist derzeit nicht mehr als ein Strich auf der Landkarte." Eine Mehrheit der Laakirchner wünsche sich die Verlängerung der Tram in ihre Gemeinde, sagt der Bürgermeister. Bei einer Befragung sei dies eines der am häufigsten geäußerten Anliegen der Bürger gewesen. Das Projekt sei aber derzeit noch "eine Vision", deren Umsetzung "zehn bis 15 Jahre" dauern würde.

Am Freitagnachmittag gab es aber dennoch in Laakirchen ein Treffen mit Vertretern der Schiene OÖ GmbH. Dort soll bereits über Feinheiten der Trassenführung der Traunsee-Tram nach Laakirchen gesprochen worden sein.

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at