Ein Arbeitstag bei den OÖN: So entsteht die Tageszeitung

Unter älteren Kollegen wird manchmal gescherzt, dass man früher erst mittags ins Büro ging, um dann die gewichtigen Artikel und Kommentare für die Printzeitung zu schreiben. Heute ist das alles anders: Die Leserinnen und Leser wollen schon um 6 Uhr früh auf unserer Website wissen, was los ist.

Deshalb arbeitet unser Digitalressort sieben Tage die Woche im Schichtdienst, um zu jeder Zeit die wichtigsten Informationen auf nachrichten.at, mobil und in unseren Apps bereitzustellen. Unterstützt werden sie dabei von der gesamten Redaktion, dem TV-Team und den jeweiligen Experten in den Ressorts. Die Redakteurinnen und Redakteure ergänzen die Artikel laufend, schreiben aktuelle Kommentare und untertags mehrere Versionen ihrer Geschichten. Für die Printzeitung des nächsten Tages werden dann andere Zugänge gesucht, Hintergrund-Storys recherchiert und Leitartikel geschrieben.

Eines der wesentlichsten Merkmale des modernen journalistischen Alltags ist, dass es keinen für alles geltenden Redaktionsschluss mehr gibt, sondern die Informationen und Artikel online permanent bereitgestellt und ergänzt werden müssen. Redaktionskonferenzen, die mehrmals am Tag stattfinden, dienen dazu, diesen digitalen Strom an Nachrichten zu steuern, zu gewichten und Schwerpunkte zu setzen. Doch egal ob Online oder Print: Die Artikel, die unsere Leser am meisten interessieren, haben meist einen lokalen Hintergrund und Oberösterreich-Bezug. Das macht die Oberösterreichischen Nachrichten schließlich aus – auf allen Kanälen.

Bis die Druckmaschinen laufen

Der Deskchef (früher Chef vom Dienst) steuert am Newsdesk die Inhalte auf allen Kanälen – gemeinsam mit Chefredaktion, Ressortleitern sowie Digital-Leitung – und ist auch für die Kommunikation mit der Druckerei verantwortlich. Layout und Grafik kümmern sich um das optische Erscheinungsbild.

Während die Sport- und die Online-Redaktion jeden Tag bis fast Mitternacht im Newsroom sind, gibt es für die klassische Printzeitung auch heute noch einen Redaktionsschluss am Abend, bevor die Druckmaschinen in Pasching anlaufen. Denn der Druck und vor allem die Logistik dahinter, damit die Zeitung am nächsten Tag vor Ihrer Haustüre liegt, braucht Zeit. Normalerweise ist das unter der Woche gegen 20 Uhr, aktuelle Geschichten und Ergebnisse werden dann noch ausgetauscht, schaffen es aber aufgrund der Druckzeiten nicht immer bis in den letzten Haushalt – aber wir bemühen uns jeden Tag.

Vier Konferenzen am Tag

Online-Konferenz: Am Morgen dreht sich zunächst alles um Online. Was wollen die Leser wissen, welche Geschichten sind meistgelesen, wo werden digitale Schwerpunkte gesetzt – und mit Grafiken, Videos und Social Media ergänzt. 10:00 Uhr: 1. Redaktionskonferenz: Die erste große

1. Redaktionskonferenz: Die erste große Konferenz des Tages – mit allen Ressortleitern. Hier werden auch wichtige Fix-Elemente wie Leitartikel oder Mensch des Tages festgelegt und die Geschichten für nachrichten.at „weitergedreht“. 14:00 Uhr: 2. Redaktionskonferenz: Diese sogenannte Titelseiten-Konferenz dient der Abstimmung, ob sich Wichtiges verändert hat, und es wird entschieden, welche Geschichte der Aufmacher auf der Titelseite und welches das dominierende Foto ist.

2. Redaktionskonferenz: Diese sogenannte Titelseiten-Konferenz dient der Abstimmung, ob sich Wichtiges verändert hat, und es wird entschieden, welche Geschichte der Aufmacher auf der Titelseite und welches das dominierende Foto ist. 17:00 Uhr: Seitenkonferenz: Um diese Zeit sind die

Auch Videokonferenzen gehören zum journalistischen Alltag. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Podcast-Aufnahme mit OÖN-Fotograf Volker Weihbold zum Hochwasser 2013

Letzter Umbruch der Titelseite im Bleisatz (11. 2. 1983) – fotografisch dokumentiert

