Eigenes Auto adé: Hier wird Carsharing in Oberösterreich angeboten

Carsharing ist in Oberösterreich weiter verbreitet als vielfach angenommen. Das zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse. In 50 Gemeinden und Städten gibt es bereits Angebote (siehe Liste unten) - Tendenz steigend.

Carsharing könne den eigenen Pkw ersetzen und damit den Ressourcen- und Platzverbrauch des Autoverkehrs deutlich reduzieren, so der Verkehrsclub. Studien zeigen, dass der Umstieg auf solche Angebote zu einem klimaverträglicheren Mobilitätsverhalten führt. Das Potenzial sei jedenfalls groß, heißt es von Seiten der VCÖ am Donnerstag.

Diese Stadt macht es vor

Eine der internationalen Vorreiterstädte für Carsharing ist Bremen. In der norddeutschen Hansestadt mit rund 570.000 Einwohnerinnen und Einwohner stehen an 130 Stationen rund 430 Sharing-Pkw zur Verfügung. Für Bremen kam eine Studie zum Ergebnis, dass ein Carsharing-Auto 16 private Pkw ersetzt. Parkplätze werden frei und können anderweitig für Klimawandelanpassungen, wie Bäume oder für breitere Gehsteige genutzt werden, so der VCÖ.

Diese Angebote gibt es in Oberösterreich:

E-Carsharing: Bad Wimsbach, Neydharting

Bad Wimsbach, Neydharting E-Carsharing Alpenvorland: Steinbach an der Steyr, Bad Hall, Kremsmünster, Neuhofen an der Krems

Steinbach an der Steyr, Bad Hall, Kremsmünster, Neuhofen an der Krems Carsharing Gunskirchen: Gunskirchen

Gunskirchen E-Carsharing Kirchham: Kirchham

Kirchham E-Carsharing Walding: Walding

Walding E-Carsharing in Wels: Wels

Wels EF Mobil: Fraham, Eferding, Hinzenbach, Hartkirchen

Fraham, Eferding, Hinzenbach, Hartkirchen eVA-Carsharing: Timelkam, Vöcklabruck, Ungenach

Timelkam, Vöcklabruck, Ungenach Mobilcard: Krenglbach, Bad Schallerbach, Pichl bei Wels, Grieskirchen

Krenglbach, Bad Schallerbach, Pichl bei Wels, Grieskirchen Mobiles Marchtrenk: Marchtrenk

Marchtrenk MühlFerdl Carsharing: St. Martin im Mühlkreis, St. Stefan-Afiesl, Haslach an der Mühl, Sarleinsbach, Aigen-Schlägl, Hofkirchen im Mühlkreis, Neustift im Mühlkreis, Bad Leonfelden, Zwettl an der Rodl, Eidenberg, Gramastetten, Walding, Ottenstein, Lichtenberg, Altenberg bei Linz, Steyregg, Alberndorf in der Riedmark, Gallneukirchen, Neumarkt im Mühlkreis, Pregarten, Freistadt, Lasberg, Königswiesen, St. George am Walde

St. Martin im Mühlkreis, St. Stefan-Afiesl, Haslach an der Mühl, Sarleinsbach, Aigen-Schlägl, Hofkirchen im Mühlkreis, Neustift im Mühlkreis, Bad Leonfelden, Zwettl an der Rodl, Eidenberg, Gramastetten, Walding, Ottenstein, Lichtenberg, Altenberg bei Linz, Steyregg, Alberndorf in der Riedmark, Gallneukirchen, Neumarkt im Mühlkreis, Pregarten, Freistadt, Lasberg, Königswiesen, St. George am Walde ÖBB Rail and Drive: Bad Ischl, Attnang Puchheim, Wels, Linz

Bad Ischl, Attnang Puchheim, Wels, Linz TIM: Linz

