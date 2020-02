Die Vorwürfe, wonach in der Eierfabrik in Biberbach ekelerregende Zustände herrschen und sogar faule Eier verarbeitet worden sein sollen: Sie sind der Lebensmittelaufsicht des Landes Niederösterreich schon seit dem 16. Dezember 2019 bekannt. Doch erst am Donnerstag – nachdem die OÖN und die Süddeutsche Zeitung erstmals darüber berichtet hatten – wurde eine Untersuchung in dem Betrieb durchgeführt und wurden Proben genommen, die nun in einem Labor der AGES analysiert werden.