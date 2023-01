"Eierdieb" ausgeforscht und verhaftet

Der 55-jährige Obdachlose, ein geborener Wiener, soll Montagmittag mit einem Schraubendreher die Handkassa eines Eierverkaufsstandes mit Selbstbedienung aufgebrochen haben. Daraus stahl der Mann das Bargeld. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf, kurze Zeit später konnte der Täter bereits ausgeforscht und angehalten werden. Der Beschuldigte zeigte sich geständig und gab das gestohlene Bargeld an das Opfer zurück. Wegen zahlreicher einschlägig verübter Straftaten ordnete die Staatsanwaltschaft Wels die Festnahme und Überstellung in die Justizanstalt Wels an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper