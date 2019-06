Ehrliche Patientennähe und notwendige Distanz

* In Kooperation mit der Österreichischen Ärztekammer

Von der Notärztin über die Schulmedizinerin hin zur eigenen Hausarztpraxis: Die Arbeit im Gesundheitswesen liegt der Traunkirchner Hausärztin Isabella Fehrer sprichwörtlich im Blut. Nach ihrem Medizinstudium in Wien führte sie der Turnus-Dienst zurück in die Heimat. Die gebürtige Schärdingerin arbeitete in Gmunden und Linz, bevor sie beim Land Oberösterreich eine Anstellung als Schulärztin fand. Seit zwei Jahren betreut sie eine Ordination in Traunkirchen: "Die soziale Ader liegt bei uns in der Familie."

Die Vielseitigkeit des Allgemeinmedizinerberufs war es, die Fehrer faszinierte. Für sie die wichtigsten Eigenschaften eines Allgemeinmediziners: ehrliche Empathie, ein stets offenes Ohr und Teamfähigkeit. Trotz der engen Bindung zum Patienten ist es für Fehrer wichtig, eine notwendige Distanz einzuhalten: "Die Fähigkeit, sich abgrenzen zu können, ist als Selbstschutz ebenso enorm wichtig. Ich darf nicht alles Erlebte mit nach Hause nehmen. An den tragischen Einzelschicksalen würde man rasch zerbrechen."

Seit 2016 führt Fehrer eine eigene Ordination, wobei sie neben den Herausforderungen, die eine eigene Praxis mit sich bringt, vor allem die Zusammenarbeit mit ihrem Team schätzt: "Man muss ein gutes Arbeitsklima schaffen. Patienten spüren, ob sich die Mitarbeiter untereinander verstehen." Neben der menschlichen muss auch die fachliche Komponente regelmäßig evaluiert und verbessert werden. Fort- und Weiterbildungen kosten der zweifachen Mutter viel Zeit: "Man muss sich ständig fortbilden, um mit ,Dr. Google‘ und Co. mithalten zu können."

Sprachliche und kulturelle Barrieren wollen überbrückt und "ordinationsfremde" Patienten mit viel Zeit- und Energieaufwand betreut werden, zusätzlich sorgen Notfälle dafür, dass der Tagesplan flexibel bleiben muss. In Anbetracht der Herausforderungen darf man als Hausarzt jedoch nicht auf sich selbst vergessen. Ruhe findet Fehrer bei ihrer Familie und ihren Hobbys: "Nicht zuletzt ist es immer wieder nötig, sich Zeit für die Familie, die eigene Gesundheit und die eigenen Interessen zu nehmen." In Anbetracht der steigenden Patientenzahl sowie der immer häufigeren psychischen Betreuung der Patienten hält Fehrer fest: "Manche Patienten kommen auch wegen Banalitäten, da wird der Hausverstand gar nicht erst eingeschalten. Hausmittel wie Topfen- oder Wadenwickel sind jüngeren Generationen gar nicht mehr bekannt." Neben körperlichen Problemen widmet sich die Hausärztin von Traunkirchen auch immer öfter seelischen: "Manche Menschen treibt die Einsamkeit ins Wartezimmer. Viele suchen Ansprache."

Für angehende Allgemeinmediziner hat Isabella Fehrer einen guten Rat: "Ich habe eine Lehrpraxis absolviert und mir unterschiedliche Fachgruppen angesehen. Seht euch alles an und tauscht euch aus. Rivalität gibt es unter Ärzten nicht!"