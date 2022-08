Ehrenamtswahl: Nominierungsphase verlängert

Jeder Bezirk hat bereits seinen potenziellen Gewinner. Zahlreiche Nominierungen gingen in den vergangenen Wochen für die Wahl zum Ehrenamtlichen des Jahres bei den OÖNachrichten ein.

Um noch mehr von jenen, die tagtäglich im Hintergrund die Fäden ziehen, um das Vereinsnetz zusammenzuhalten, eine Chance zu geben, wird die Nominierungsphase nun um einige Tage verlängert: Bis Sonntag, 4. September, können Sie noch Ihren heimlichen Helden nominieren. Füllen Sie dazu auf nachrichten.at/ehrenamt einfach das Formular aus und laden Sie ein Foto Ihres Favoriten sowie eine Kurzbeschreibung hoch.

Für jene, die bereits nominiert wurden, wird es dennoch bereits ab heute spannend: Die Abstimmung beginnt. Einmal pro Tag kann nun bis zum 25. September abgestimmt werden. Die Sieger werden schließlich bei der Abschlussveranstaltung am 5. Oktober in Linz geehrt.

Auf die Gewinner der Wahl, die bereits zum vierten Mal vom Sportland Oberösterreich in Kooperation mit den OÖNachrichten, den Tips, Life Radio und TV1 veranstaltet wird, wartet auch heuer wieder eine Aufbesserung der Vereinskassa: Jeder der 16 Bezirkssieger erhält 1000 Euro, auf die drei Bestplatzierten in der Landeswertung warten zusätzlich 250, 500 bzw. 1000 Euro. Vergangenes Jahr wurden bei der Abstimmung zur Ehrenamtswahl deutlich mehr als 200.000 Stimmen abgegeben. Fast genauso viele, wie es Ehrenamtliche in Oberösterreich gibt.