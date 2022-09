Ehrenamtswahl: Noch bis Sonntag ist alles möglich

Obmann, Trainer, Platzwart, gute Seele. Wer Christoph Ortners Funktionen beim Volleyball-Verein in Gallspach (Bezirk Grieskirchen) aufzählen möchte, braucht einen langen Atem.

Dort, wo er auch liebevoll "Tschisi" genannt wird, ist er schlicht und einfach "Mister Beachvolleyball".

Am 15. April 2011 hatte er mit Kollegen die "Beach Volleys Gallspach" aus der Taufe gehoben, seitdem ist er aus Orts- und Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Als Trainer für sämtliche Teams von Klein bis Groß, aber auch als Veranstalter von Turnieren und wohl am wichtigsten: als Vorbild. Wie sehr Ortners Engagement geschätzt wird, zeigt sich bei der heurigen Ehrenamtswahl, die zum vierten Mal vom Sportland Oberösterreich in Kooperation mit den OÖNachrichten, Tips, Life Radio und TV1 veranstaltet wird.

Ortner hat bereits zahlreiche Stimmen gesammelt, ausruhen können sich seine Unterstützer bis Sonntag aber nicht: Denn mit Philumena Bauer vom Linzer Ruderverein Ister und Michael Brückler von der Sportunion Schweinbach sind ihm zwei Ehrenamtliche auf den Fersen.

Abstimmen bis Sonntagabend

Noch bis Sonntag, 25. September, 24 Uhr, ist das Voting geöffnet. Sie können einmal pro Tag Ihre Stimme für Ihren gewünschten Kandidaten auf nachrichten.at/ehrenamt abgeben.

Die Gewinner werden bei einer Abschlussveranstaltung am 5. Oktober in den Linzer Promenaden Galerien geehrt.