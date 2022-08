Ehrenamtswahl: "Die Leute sind so dankbar für unser Engagement"

Jugendlichen die Freude am Sport zu vermitteln, sie zu unterstützen und so den Teamgeist zu fördern – das sind nur drei der vielen Gründe, warum sich Martina Bruneder-Winter ehrenamtlich im Sportverein LCAV Jodl Packaging engagiert. Vergangenes Jahr wurde die Frankenmarkterin, selbst eine Spitzenläuferin mit zahlreichen Meistertiteln, mit fast 45.000 Stimmen zur Landessiegerin der Ehrenamtswahl 2021 gekürt.

Welche Eindrücke die Leichtathletin ein Jahr nach der Wahl begleiten: "Mir wurde durch die Wahl bewusst, wie viele Leute wirklich dankbar sind für dieses Engagement. Und das nicht nur aus meinem eigenen Verein. Ich wurde bei Sportveranstaltungen von vielen Leuten angesprochen, die mir für meinen Einsatz gedankt haben", sagt Bruneder-Winter.

Mehr als nur die Sporteinheiten

Während zahlreiche Vereine corona-bedingt über Rückläufe bei den Mitgliedern klagten, merkt Brun-eder-Winter durchaus die Motivation bei ihren Schützlingen. "Man merkt schon, dass die Eltern nun wieder mehr dahinter sind, dass die Kinder einen Verein besuchen. Während manchmal der sportliche Ehrgeiz nicht so ganz vorhanden ist, so zählt auch die Freundschaft umso mehr", sagt die Leichtathletik-Trainerin, die erst vor kurzem mit ihrem Verein auf Trainingslager in Obertraun war. "Für die Ehrenamtlichen im Sport kommt tatsächlich viel Arbeit zusammen. Es gehört mehr dazu als nur die Stunden am Sportplatz. Ich plane die Einheiten, ich organisiere das Trainingslager und vieles mehr", sagt Bruneder-Winter.

Eine Tätigkeit, die das Sportland Oberösterreich in Zusammenarbeit mit den OÖNachrichten, den Tips, Life Radio und TV1 auch in diesem Jahr würdigt. Oftmals agieren die mehr als 200.000 Ehrenamtlichen in Oberösterreich hinter dem Vorhang. Ob als Trainer, Kassiere oder Obleute – ohne sie wäre das Vereinsleben in Oberösterreich nicht möglich.

Ab 31. August können Sie bis zum 25. September abstimmen, die Gewinner werden am 5. Oktober gekürt. Jeder Bezirkssieger erhält 1000 Euro, auf die drei Bestplatzierten in der Landeswertung warten zusätzlich 250, 500 oder 1000 Euro.

Mehr auf nachrichten.at/ehrenamt