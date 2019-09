Ehrenamts-Wahl: Bis 23.59 Uhr gilt Ihre Stimme noch

Insgesamt wurden schon mehr als 100.000 Stimmen für die 174 Kandidaten gezählt. Die Gewinner werden bei einer großen Abschlussfeier am 30. Oktober in den Promenaden Galerien in Linz geehrt. Jeder Bezirkssieger erhält 1000 Euro, auf den Landessieger warten nochmals 1500 Euro.

Auf Platz eins rangierte zuletzt Alfred Paireder, der Obmann des Tennisvereins Langenstein – gefolgt Katharina Füchsl, der Kantinendame und Spitzenköchin der Union Sarleinsbach, und Michael Freudenthaler von der Sportunion Neumarkt.

Mit dem Ehrenamtspreis sollen die Leistungen und die Bedeutung der Ehrenamtlichen im Sportland Oberösterreich vor den Vorhang geholt werden. "Gäbe es das Engagement der Ehrenamtlichen nicht, dann würde der Sport in unserem Land in dieser Form nicht vorhanden sein", sagt Sportlandesrat Markus Achleitner (VP).

So stimmen Sie ab: Auf nachrichten.at/ehrenamt finden Sie alle 174 Kandidaten. Pro Tag können Sie einmal Ihre Stimme für Ihre Favoriten abgeben.

