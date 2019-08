Ehrenamtliche des Jahres: Tausende stimmten bereits am ersten Tag ab

Diese Wahl löst Begeisterung aus: Bereits nach wenigen Stunden hatten gestern Tausende Oberösterreicher bei der Wahl zum Sport-Ehrenamtlichen des Jahres auf nachrichten.at/ehrenamt ihre Stimme abgegeben.

Mehr als 200.000 Menschen engagieren sich in Oberösterreich ehrenamtlich bei einem Sportverein. Diese fleißigen Helfer, die oft im Hintergrund agieren, vor den Vorhang zu holen, ist das Ziel des Ehrenamtspreises "Dankeschön", für den das Sportland Oberösterreich gemeinsam mit den OÖNachrichten, den Tips, Life Radio und TV1 die "Ehrenamtlichen des Jahres" suchen.

Die Gewinner werden am 30. Oktober in den Promenaden Galerien in Linz geehrt. Jeder Bezirkssieger erhält 1000 Euro. Auf den Landessieger, der aus den 16 Bezirkssiegern gekürt wird, warten nochmals 1500 Euro. (chri/hip)

Video: Ehrenamtliche des Jahres gesucht

