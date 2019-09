Ehrenamt-Voting: Noch drei Tage für Ihre Stimmabgabe

Das Finale der Ehrenamts-Wahl von Sportland Oberösterreich, OÖNachrichten, Tips, TV1 und Life Radio steht kurz bevor. Bis Montag, 30. September, um 23.59 Uhr können Sie noch täglich einmal auf nachrichten.at/ehrenamt eine Stimme für Ihre Favoriten abgeben.

Insgesamt wurden schon mehr als 100.000 Stimmen für die 174 Kandidaten abgegeben. Die Gewinner werden bei einer großen Abschlussfeier am 30. Oktober in den Promenaden Galerien in Linz geehrt. Jeder Bezirkssieger erhält 1000 Euro, auf den Landessieger warten nochmals 1500 Euro.

Äußerst spannend gestaltet sich das Rennen um den ersten Platz. Lange Zeit führte Katharina Füchsl, die Kantinendame und Spitzenköchin bei der Union Sarleinsbach. In der vergangenen Woche zog aber Alfred Paireder, der Obmann des Tennisvereins Langenstein, an ihr vorbei und setzte sich an die Spitze.

An der Spitze mischen auch Michael Freudenthaler, Multitalent der Sportunion Neumarkt, Andrea Stump, die "Judo-Mum" der Askö Leonding, und Tennisverein-Rutzing-Obmann Walter Holzleithner mit.

Aber auch Tina Unterberger, Rodel-Weltmeisterin aus Bad Ischl, könnte im Finale noch einmal die letzten Reserven mobilisieren. Von abseits der Top Ten kämpfte sie sich zuletzt auf den sechsten Platz vor. Hinter ihr ist Josef Aistleitner von der TSU Allerheiligen, der Generationen von jungen Mühlviertlern das Skifahren beigebracht hat, in Wartestellung

Ebenfalls unter den derzeitigen Top Ten sind Thomas Posch von der Askö Pregarten, der dort seit 1979 die Sektion Fußball managt und das gesamte Meldungswesen für die ASKÖ beim ÖFB verwaltet. Karate ist das Metier von Christian Ramsebner von der Askö Neuhofen. Der von ihm gegründete Verein ist einer der größten Oberösterreichs, seine Sommercamps sind Legende. Er ist auf Platz neun. Barbara Lindner, Sektionsleiterin Turnen bei der Union Hohenzell, auf Platz zehn.

"Fairness, Toleranz, Teamgeist"

Begeistert von der regen Teilnahme zeigt sich Sportlandesrat Markus Achleitner (VP). Er wird nicht müde, den Wert der Ehrenamtlichen im Sport zu betonen: "Gäbe es dieses Engagement nicht, dann würde der Sport in unserem Land in dieser Form nicht vorhanden sein. In keinem anderen Bereich des sozialen Lebens gibt es einen so hohen Anteil an Ehrenamtlichen", sagt Achleitner. "Die Ehrenamtlichen trainieren und organisieren nicht nur, sondern vermitteln auch Werte wie Fairness, Toleranz und Teamgeist."

Mit dem Ehrenamtspreis sollen die Leistungen und die Bedeutung der Ehrenamtlichen im Sportland Oberösterreich vor den Vorhang geholt werden. "Der Ehrenamtspreis soll ein großes Dankeschön für alle Ehrenamtlichen im Sportland Oberösterreich sein."

Insgesamt sind 403.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher Mitglied bei einem Sprotverein. Beinahe jeder Zweite von ihnen hat auch eine ehrenamtliche Funktion im Verein, ob als Trainer, Obfrau oder Platzwart.

