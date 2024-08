Ehrenamt im Sport: "Nur dank meines Teams funktioniert der Verein"

Es gibt wohl kaum einen Tag, an dem Manfred „Fredy“ Rigler nicht am Schärdinger Fußballplatz anzutreffen ist. Ob als Trainer oder auch als Organisator – „besonders im Hintergrund eines Vereins gibt es immer viel zu tun“, sagt der beliebte Jugendtrainer der Schärding Juniors. Wie viele Stunden pro Woche er am Fußballplatz verbringt? Darüber hat der Sportbegeisterte aus dem Bezirk Schärding längst den Überblick verloren. „Wenn ich zum Platz komme, jeder klatscht ab und sagt ‚Servus Fredy‘, dann weiß ich: Ich hab’ vieles richtig gemacht“, sagt Rigler. Die Stunden spielen dabei keine Rolle.

Gemeinsam mit 88 weiteren Nominierten steht Rigler im Rennen bei der Wahl der Ehrenamtlichen des Jahres 2024, die die OÖN auch heuer wieder mit dem Sportland OÖ, den Tips, Life Radio und TV1 veranstalten.

Unterstützung durch Familie und Chef

Für Rigler selbst war die Nominierung eine große Überraschung: „Ich bin wirklich sehr stolz, dass der Verein so hinter mir steht. Aber ich selbst stelle mich nicht in den Vordergrund – ohne mein Team am Fußballplatz geht es nicht“, sagt der Jugendtrainer, der hauptberuflich als Vorarbeiter im Tiefbau arbeitet. „Da bin ich zeitlich sehr eingespannt. Aber mein Chef hat ein großes Verständnis für Fußball und von meiner Familie werde ich tatkräftig unterstützt.“

Mit mehr als 19.000 Stimmen führt Manfred Rigler derzeit die Wahl der Ehrenamtlichen an. Noch ist das Rennen aber nicht entschieden. Bis Samstag Mitternacht kann für die Favoriten abgestimmt werden. Die Gewinner werden bei der Ehrenamtsgala am 12. September in Linz gekürt. Auf jeden Bezirkssieger warten 1000 Euro. Ein zusätzliches Preisgeld von 1000 Euro geht an den Landessieger, der von einer Jury gewählt wird.

Karoline Ploberger