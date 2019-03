Ehepaar trank gerade Kaffee, als ein Lkw in das Wohnzimmer donnerte

MUNDERFING. Bei Unfall auf einem Bahnübergang hatten Munderfinger Eheleute viele Schutzengel.

Der Lastwagen krachte direkt ins Wohnzimmer der Familie. Bild: Manfred Fesl

Die Kaffeetassen stehen noch da wie am Vortag. Am Wohnzimmertisch, dort, wo sie Marianne und Jakob V. gerade abgestellt hatten, als ein Lastwagen mit ohrenbetäubendem Lärm die Wand ihres Hauses durchbrach. Seit Montag, 16.30 Uhr, ist im alten Bahnwärterhaus in Achenlohe nichts mehr, wie es in den vergangenen 62 Jahren war.

"Für meine Eltern ist alles sehr schwierig", sagt Franz V. einen Tag nach dem Unfall an der Bahnkreuzung, bei dem ein Lastwagenfahrer einen herannahenden Güterzug übersehen hatte und der Lkw in das Wohnhaus der Familie geschleudert wurde.

Gestern kamen Marianne und Jakob V. nochmals zu jenem Haus, in dem sie mehr als 60 Jahre ihres Lebens verbracht haben und das jetzt aufgrund der schweren Schäden abgerissen werden muss.

Loch im Wohnzimmer

Der Schock sitzt beim 83-jährigen Jakob V. und seiner 79-jährigen Frau Marianne tief. Sie können noch nicht über das Geschehene reden.

"Es hat einen fürchterlichen Tuscher gegeben", beschreibt Nachbar Siegfried Winzer. Dem ehemaligen Kommandanten der Feuerwehr Achenlohe hat das an einen Unfall vor einigen Jahren erinnert. Siegfried Winzer zog sofort sein Feuerwehrgewand an und rannte zum Unfallort. "Man darf sich gar nicht ausmalen, was noch alles hätte passieren können", sagt Winzer. Doch die Eheleute hatten viele Schutzengel: Sie blieben unverletzt.

Schwere Verletzungen erlitt dagegen der Lkw-Lenker (27) aus Munderfing. Er habe aber bereits am Unfalltag noch mit seinem Chef telefoniert, sagt der Munderfinger Bürgermeister Martin Voggenberger. Er zeigt sich erleichtert, dass es dem jungen Mann den Umständen entsprechend gut zu gehen scheint.

Leichte Verletzungen erlitt der 28-jährige Lokführer. Es war ein Güterzug mit 17 Flüssiggas-Waggons, den der Lkw-Lenker übersehen hatte, als er die Gleise überqueren wollte. Auch er hatte Schutzengel: Wären die Waggons befüllt gewesen, hätte Explosionsgefahr bestanden. Zehn Waggons und die Lokomotive wurden bei dem Unfall dennoch beschädigt, sagt ÖBB-Sprecher Karl Leitner.

Haus muss abgerissen werden

Das kleine Bahnhofsgebäude muss abgerissen werden, so viel ist schon sicher. Wo das betagte Ehepaar unterkommt, ist noch ungewiss. Die Gemeinde hat Hilfe zugesichert, auch die ÖBB bieten ihnen eine Ersatzwohnung an.

65 Bahnkreuzungen gibt es entlang der Mattigtalbahn, 20 davon sind mit Ampel oder Schranken gesichert. Die in Achenlohe nicht. ÖBB-Sprecher Karl Leitner appelliert, die Andreaskreuze und Stopptafeln zu beachten.

3 Fragen an Martin Voggenberger, Bürgermeister von Munderfing

Das Gemeindeoberhaupt über den Unfall und die Möglichkeit, dem Ehepaar zu helfen.

Kann die Gemeinde dem betagten Paar eine Wohnmöglichkeit anbieten?

Es zeichnet sich eine Lösung ab. Es ist gerade eine Genossenschaftswohnung frei geworden, über die wir als Gemeinde verfügen können. Ich kann den beiden anbieten, dort einzuziehen. Eine Veränderung wird das für sie aber sicher, sie haben bis jetzt ja in einem Haus gewohnt. Wissen Sie, wie es den beiden jetzt geht?

Nicht gut, natürlich. Es muss ein furchtbarer Schock für sie gewesen sein. Sie sind beim Kaffee im Wohnzimmer gesessen, und plötzlich kommt ein Lastwagen durch die Wand, sie sind ja zudem nicht mehr die Jüngsten. Die beiden haben die erste Nacht nach dem Unfall im Haus ihres Sohnes verbracht, der auch in der Nähe lebt. Es ist ein Glück, dass nicht mehr passiert ist, wenn man sich diese Unfallstelle anschaut. Was ist Ihnen daran noch aufgefallen?

Nicht nur das Loch in der Wohnzimmerwand. Ein schwerer Baggerlöffel ist über das Haus geschleudert worden, jedenfalls ist er im Garten auf der anderen Seite des Häusls gelegen. Ich denke aber auch an die beiden Verletzten, den Lkw-Lenker und den Lokomotivführer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema