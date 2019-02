Ehepaar stürzte beim Abstieg vom Hochlecken in den Tod

ALTMÜNSTER. Zu einem tragischen Unglück ist es am späten Samstagnachmittag am Hochlecken im Salzkammergut gekommen. Ein Ehepaar aus Weyregg war beim Abstieg auf der gefrorenen Schneedecke ausgerutscht und in den Tod gestürzt.

Eisiger Untergrund am Hochlecken in der Gemeinde Altmünster (Symbolbild) Bild: Egger

Bei strahlendem Sonnenschein bestiegen der 56-Jährige und seine 53-jährige Ehefrau den Hochlecken mit Steigeisen und festem Schuhwerk. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, ereignete sich das Unglück beim Abstieg. In 1200 Metern Seehöhe rutschte offenbar einer der beiden Bergsteiger aus riss den anderen mit. Das Ehepaar fand keinen Halt mehr und stürzte in die Tiefe, dabei fiel es über eine etwa 20 bis 30 Meter hohe Felsstufe.

Drei Skitourengeher wurden Zeugen des Unglücks und verständigten sofort die Einsatzkräfte. Alpinpolizisten aus Gmunden, die Bergrettung Traunkirchen und der Notarzthubschrauber wurden angefordert. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit bargen die Einsatzkräfte das Ehepaar. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

