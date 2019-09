Ehepaar Ringdörfer: Lebensretter aus dem Mühlviertel

Den ersten Tag in der Pension stellt man sich anders vor“, sagt Luise Ringdörfer, die in ihrer Heimatgemeinde Wartberg ob der Aist 30 Jahre lang als Fachsozialbetreuerin tätig war.

Die pensionierte Landesbedienstete und ihr Ehemann wurden noch im August an ihrem ersten Urlaubstag in Porec/Istrien zu Lebensrettern. Das Ehepaar war nicht mehr als 20 Meter vom Ufer entfernt, als jemand weiter draußen um Hilfe schrie: „Ich dachte zuerst, dass jemand meinen Namen rief. Mein Mann hat noch gescherzt und gemeint, dass mich hier offenbar jemand kennt.“

Unmittelbar danach wurde Luise und Hannes klar, dass es hier um Leben oder Tod geht: „Zum Glück ist mein Mann ein guter Schwimmer und Taucher. Während ich laut um Hilfe schrie, sind er und ein dänischer Urlauber zu dem Ertrinkenden geschwommen.“ Als sie bei ihm waren, hat der Mann bereits das Bewusstsein verloren.

Für die um Hilfe rufende Mühlviertlerin fühlte es sich wie eine halbe Ewigkeit an, bis am Strand jemand reagierte: „Zum Glück meldete sich dann ein Arzt, der bei dem Geretteten die Erstversorgung durchführte. Wir sahen auch, wie der Mann erbrach und wieder zu Bewusstsein kam“, schildert die Mutter zweier erwachsener Kinder.

Nach nur drei Tagen musste das Ehepaar seinen Kroatien-Urlaub abbrechen: „Aufgrund der Rettungsaktion bekam mein Mann Ohrenschmerzen. Trotz intensiver Behandlungen hat sich sein Zustand kaum verbessert“, bedauert Luise. Bis heute leidet der Verkäufer bei Möbel Leiner in Linz an Entzündungen. Der gerettete Urlauber aus Großbritannien sei nach der Entlassung aus dem Spital in seine Heimat zurückgekehrt. Obwohl sie ihm ihre Mailadresse hinterließen, hat sich der Brite bei seinen Mühlviertler Rettern bisher nicht gemeldet.

Dafür bedankte sich Landeshauptmann Thomas Stelzer bei den beiden mit einer Dankes- und Anerkennungsurkunde: „Sie sind ein Vorbild für alle Mitmenschen in unserem Bundesland“, betonte Stelzer bei der Verleihung.

