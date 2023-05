Ehepaar in Seewalchen bei Brand getötet: Feuer war in der Küche ausgebrochen

„Wir sind um 18:14 Uhr zum Brand in der Ortschaft Rosenau alarmiert worden, und schon um 18:18 Uhr haben wir Alarmstufe 2 ausgelöst, weil die Brandentwicklung so stark war“, schildert Mayrhofer. Nachbarn hatten starke Rauchentwicklung im Haus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt waren die Rauchentwicklung und die Hitze bereits so stark, dass auch ein Atemschutztrupp umkehren musste. „Der erste Atemschutztrupp musste nach fünf Minuten wieder heraus, da war nichts mehr zu machen“, sagt der Feuerwehrkommandant. Über das Schicksal der beiden Hausbewohner wussten die Helfer zu dieser Zeit noch nichts.

"Zehn Stunden Vollbrand"

Die große Herausforderung für Einsatzleiter Michael Kühn – er hatte am Freitag den Einsatz der rund 190 Feuerwehrleute koordiniert – war die große Brandlast. „Im Haus war enorm viel Unrat gelagert, rund eineinhalb Meter hoch, es hat einfach alles gebrannt“, sagte Christian Mayrhofer am Samstag im OÖN-Gespräch. „Wir hatten praktisch zehn Stunden, bis vier Uhr früh, Vollbrand. Der Einsatz von Leichtschaum war schließlich die allerletzte Möglichkeit, das Brandgeschehen unter Kontrolle zu bringen“, erklärt der Feuerwehrkommandant, der am Freitag als Polizist am Brandort im Einsatz war.

Gewissheit 20 Stunden später

Dazu kam noch in der Nacht ein aufziehendes Gewitter, das die Feuerwehrleute neuerlich vor große Herausforderungen stellte, wie Christian Mayrhofer schildert: „Gegen halb zwölf Uhr ist dann plötzlich ein Gewitter aufgezogen und starker Wind aufgekommen, und wir mussten alles unternehmen, um ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude zu verhindern.“ Insgesamt seien rund 300 Feuerwehrleute, davon 30 Trupps mit schwerem Atemschutz, im Einsatz gewesen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, noch in der Nacht musste mit einem Kranfahrzeug der Dachstuhl entfernt werden. Das Haus wurde daraufhin statisch gesichert, das Betreten wäre auch für die Feuerwehrleute zu gefährlich gewesen. Auch wenn bis dahin noch ein Funken Hoffnung bestanden hatte: Am Samstag gegen 14 Uhr war es Gewissheit:

Die 61-jährige Frau wurde von den Feuerwehrleuten tot aufgefunden, eine Stunde später wurde auch ihr Mann – er dürfte bettlägerig gewesen sein – tot entdeckt. Beide dürften an den Rauchgasen erstickt sein. Die Angehörigen des Paares wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Seewalchens Bürgermeister Gerald Egger stand am Samstag noch unter dem Eindruck der Dramatik der vergangenen Stunden. Das zu diesem Zeitpunkt noch vermisste Ehepaar habe er zwar gekannt, die beiden seien aber nicht viel in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen, sagte Egger.

Trotz der tragischen Ereignisse zeigte sich der Seewalchener Bürgermeister beeindruckt von den Leistungen der Helfer. „Feuerwehren, Rotes Kreuz, Polizei, Kriseninterventionsteam – da waren heute Nacht hunderte Einsatzkräfte am Werk und haben Unglaubliches geleistet. Was hier – auch mit den Nachbarn – an Zusammenarbeit geleistet und an Zivilcourage gezeigt worden ist, das verdient höchstes Lob. Bei so einem Einsatz sind tausende Handgriffe notwendig, die man würdigen muss“, sagte Egger. „Da kannst als Bürgermeister nur stolz darauf sein, trotz aller Dramatik!“

Brandausbruch in der Küche

Das Feuer dürfte laut Brandsachverständigen in der Küche entstanden sein, die genaue Brandursache stand bis Sonntag abend noch nicht fest. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es aber nicht, wie es am Sonntag in einer Presseaussendung der Polizei hieß.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Roman Kloibhofer Redaktion Innviertel Roman Kloibhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.