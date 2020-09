Ehepaar bei Motorradunfall im Weißenbachtal getötet

Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr mit dem Motorrad auf der B153 von Bad Ischl kommend in Richtung Attersee. Seine ebenfalls 53-jährige Frau saß auf dem Sozius.

In Mitterweißenbach kam das Motorrad in einer leichten Linkskurve gegen 13.20 Uhr auf das Bankett. Das Fahrzeug wurde über den Steinbach geschleudert, prallte am gegenüberliegenden Ufer gegen einen Felsen und fing Feuer. Der Lenker stürzte vom Motorrad auf den neben dem Bach liegenden Steig, seine Gattin kam am Straßenbankett zu liegen. Beide starben noch an der Unfallstelle.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Mitterweissenbach und der Hauptfeuerwache Bad Ischl rückten aus und löschten die Flammen, auch das Rote Kreuz, der Rettungshubschrauber Martin 3 und Beamte der Polizei waren im Einsatz.