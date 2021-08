Ehemaliger Agent wurde tot in Wels gefunden

Ein ehemaliger Geheimdienstagent ist tot in seiner Welser Wohnung aufgefunden worden. Der Italiener mit dänischem Pass galt als Verdächtiger im 1978 begangenen Mord an dem bulgarischen Dissidenten Georgi Markow in London.

Francesco Gullino hatte sich in den 2010er-Jahren als Antiquitätenhändler in Wels niedergelassen, 2014 wurden die Ermittlungen gegen ihn ergebnislos eingestellt. Ein Arzt hatte Gullinos Tod festgestellt, "es deutet nichts auf Fremdverschulden hin", hieß es dazu gestern von der Polizei.

Bei dem als "Regenschirm-Attentat" bekannten Mord wurde im September 1978 der BBC-Mitarbeiter und Schriftsteller Markow mit Rizin vergiftet. Er wartete auf den Bus, als ihn ein Unbekannter mit seinem Regenschirm anrempelte und davoneilte. Markow wurde krank, innerhalb von vier Tagen starb er. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er vergiftet worden, indem ihm eine winzige Rizin-Kapsel per Regenschirm ins Bein gestochen wurde. Hinter dem Mord wird das damalige kommunistische Regime von Todor Schiwkow in Bulgarien vermutet. Der Anschlag auf den Oppositionellen konnte nie vollständig aufgeklärt werden.

Der als Verdächtige gehandelte Gullino bestritt zu Lebzeiten stets, etwas mit dem Mordanschlag in London zu tun gehabt zu haben.