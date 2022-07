Ehefrau vor den Augen des Kindes in den Kopf geschossen: 20 Jahre Haft

Er trug eine schwarze Krawatte. Als "Zeichen der Trauer", wie sein Strafverteidiger betonte. Gestern hatte sich ein 46-Jähriger aus Weißenkirchen im Attergau wegen Mordes an seiner Frau zu verantworten. Am Abend wurde der Angeklagte nicht rechtskräftig zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Geschworenen sprachen ihn einstimmig des Mordes schuldig.

Aus nächster Nähe soll er der 42-Jährigen heuer Anfang Jänner zu Hause am Esstisch in den Kopf geschossen haben. Die beiden haben gemeinsam drei Kinder im Volksschulalter, zwei weitere stammen aus einer früheren Beziehung der getöteten Frau. Eines der fünf Kinder musste die Bluttat mitansehen. Es handelte sich um den bundesweit ersten mutmaßlichen Frauenmord 2022.

Die Pistole wie auch drei Gewehre besaß der frühere Jäger legal. Warum er zur Waffe gegriffen hatte, blieb auch im Prozess unklar. Der Verteidiger sprach von einer Tötung "im Affekt", also Totschlag. Seltsam nur, dass auch der Angeklagte kein Ereignis nennen konnte, das seinen "heftigen Gemütssturm" ausgelöst haben soll. Im Raum stand ein Streit wegen Hausarbeiten. Von einem "lupenreinen Mord" sprach hingegen der Staatsanwalt.

Damals war die Ehe wegen zahlloser Streitigkeiten bereits zerrüttet. Dennoch wollten der aus Deutschland stammende Förster und seine Frau wegen der österreichischen Corona-Maßnahmen in Schweden neu anfangen. Doch dazu kam es nicht. Am 8. Jänner schlief der Angeklagte auf dem Sofa in der Wohnküche, nachdem er sich mit Bier und Schnaps betrunken hatte. Zuvor hatte er seine Pistole aus dem Keller geholt.

"Sie hatten keinerlei Tötungsabsicht und holen doch die Pistole aus dem Keller. Das erklärt sich mir nicht", machte ihn einer der Richter auf einen Widerspruch aufmerksam. "Ich hatte Selbstmordgedanken", sagte der Angeklagte. Er habe sich "wertlos und unfähig" gefühlt. Die Tat tue ihm "wahnsinnig" leid, sagte er fast flüsternd. Direkt nach dem Schuss rief der 46-Jährige die Polizei an und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Der Stiefsohn erinnerte sich bei seiner Zeugenbefragung, die kontradiktorisch per Video durchgeführt wurde, daran, dass der Angeklagte Stunden vor der Tat gesagt haben soll: "Ich halte diese Frau nicht mehr aus." Doch daran wollte sich der Stiefvater nicht mehr erinnern. Die älteren Kinder sind seit der Tat traumatisiert. Die drei gemeinsamen Kinder, die zur Tatzeit nicht zu Hause waren, sind bei Verwandten untergekommen. (fam)