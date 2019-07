Efgani Dönmez: Seine Pistole wurde im Italien-Urlaub gestohlen

Wie berichtet, wurde Dönmez von dem Angreifer – einem Tschetschenen – daraufhin mit einem Regenschirm geschlagen und dabei am linken Arm bzw. am linken kleinen Finger verletzt.

Warum Dönmez mit einem Messer in der Linzer Innenstadt unterwegs war, erklärte der Abgeordnete den OÖN am Montag so: Aufgrund seiner politischen Haltung gegen Islamismus und den türkischen Präsidenten Erdogan sei er bedroht und müsse bewaffnet unterwegs sein.

Wie am Dienstag bekannt wurde, besitzt der 42-Jährige sogar einen Waffenpass, der ihn zum Tragen einer Pistole berechtigt. Doch mit der Faustfeuerwaffe konnte sich der Politiker am Sonntag nicht verteidigen. Denn die Pistole soll ihm drei Wochen zuvor bei einem Urlaub in Italien gestohlen worden sein. Den Verlust der Waffe habe Dönmez der Polizei freiwillig gemeldet, hieß es am Dienstag aus der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Laut den Angaben des Abgeordneten wurde in sein Auto eingebrochen, in dem sich die Pistole befunden hatte. Dönmez gab nach dem Diebstahl den Waffenpass bei der Behörde zurück. „Damit hat er rechtskräftig auf seinen Waffenpass verzichtet“, korrigierte Polizeisprecher David Furtner am Abend seine früheren Angaben, wonach die Polizei nun den Entzug des Waffenpasses prüfen müsse. „Für den Fall, dass ein neuer Waffenpass beantragt wird, wäre eine neuerliche Zuverlässigkeitsprüfung durchzuführen“. Die gestohlene Faustfeuerwaffe sei im Schengen-Register zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Dönmez wollte dazu am Dienstag keine Stellungnahme abgeben. Im Vorjahr wollte die Rechercheplattform „Dossier“ von den Nationalratsabgeordneten wissen, ob sie eine Waffe besitzen. Dönmez hatte dazu keine Auskunft erteilt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at