Eferding: Zweijähriger überlebte Sturz aus drittem Stock

Der 34-Jährige, der am Nachmittag allein auf seine beiden Söhne, zwei und acht Jahre alt, aufpasste, nahm eine Tablette gegen Schmerzen und legte sich im Schlafzimmer auf sein Bett. Eigentlich wollte er sich nur kurz ausrasten, schlief gegen 16 Uhr jedoch ein.

Eigentlich wäre der Zweijährige jetzt immer noch in der Obhut seines großen Bruders gewesen. Doch der Achtjährige ließ ihn kurz allein, weil er auf die Toilette gehen musste. Genau in diesem Moment kletterte das Kleinkind auf ein Sofa und erklomm von dort ein Fenster, das es öffnete. Dabei musste der Bub abgestürzt sein. Er fiel vom dritten Stockwerk elf Meter in die Tiefe und schlug auf einer Grünfläche auf.

Auf Intensivstation

Ein Nachbar entdeckte das schwer verletzte Kind, setzte die Rettungskette in Gang und weckte auch den schlafenden Vater in seiner Wohnung auf.

Der Notarzt übernahm die Erstversorgung des zweijährigen Buben. Danach wurde das Unfallopfer mit dem Rettungshubschrauber zum Kepler-Universitätsklinikum in Linz geflogen. Dort wird der Kleine in der Intensivstation behandelt. "Sein Zustand ist aber stabil", sagte am Sonntag Klinikumsprecherin Brigitte Buberl.

