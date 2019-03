Eferding: Frau auf Zebrastreifen niedergefahren

EFERDING. Auf einem Schutzweg, der sich direkt neben einem Kreisverkehr befindet, ist am Freitagmittag in Eferding eine 65-jährige Fußgängerin von einem Auto niedergefahren worden.

Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 73-jährige Pkw-Fahrer dürfte die Passantin beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr übersehen haben. Das Opfer wurde vom Notarzt behandelt und ins Klinikum Wels transportiert.

Bereits am Donnerstag, 28. März wurde gegen 14:50 Uhr ein 17-Jähriger in Leonding, ebenfalls auf einem Schutzweg, von einem Pkw erfasst. Der Jugendliche wurde beim Aufprall über die Windschutzscheibe geschleudert und schlug vor dem Fahrzeug auf. Er war ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung durch Rettung mit Verletzung unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

