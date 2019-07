Mit Edi Stangl ist am Freitag nicht nur der Direktor der Sport- Neue Mittelschule in Linz-Kleinmünchen, sondern auch ein Stück oberösterreichischer Fußballgeschichte in Pension gegangen. ORF-Sportreporterlegende Sigi Bergmann gab ihm den Spitznamen „Mister Schülerliga“.