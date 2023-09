Ebensee: Motorradlenker bei Auffahrunfall schwer verletzt

Das schöne spätsommerliche Wetter hat am Samstag viele Motorradlenker zu einer Ausfahrt gelockt. Dabei gerieten gleich mehrere von ihnen in folgenschwere Unfälle: Nachdem im Mühlviertel ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Eferding bei einer Kollision mit einem Pkw über das Fahrzeug geschleudert und verletzt worden war, starb wenig später ein Motorradfahrer in Schlüßlberg (Bezirk Grieskirchen) beim Zusammenstoß mit einem Auto. Alle Reanimationsversuche waren erfolglos geblieben.

Auch in Ebensee verletzte sich am frühen Samstagnachmittag ein Biker: Der 66-jährige Deutsche war gegen 12.45 Uhr auf der B145 in Richtung Bad Ischl unterwegs. Die angenehmen Temperaturen lockten viele Ausflügler ins Salzkammergut, demensprechend herrschte großes Verkehrsaufkommen und dichter Kolonnenverkehr. Eine 65-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Amstetten musste deshalb anhalten. Das dürfte der Motorradlenker zu spät bemerkt haben. Er fuhr auf den Pkw der Frau auf, stürzte und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Mann ins Salzkammergutklinikum Gmunden gebracht, so die Polizei in einer Aussendung.

Die Feuerwehr Langwies stand im Einsatz, da das Motorrad beim Aufprall derart beschädigt worden war, dass eine große Menge Benzin auslief. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

