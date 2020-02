Der Notruf ging gegen 16.30 Uhr in Prag ein und wurde über Niederösterreich an die Landesleitzentrale der Polizei Oberösterreich weitergeleitet: Ein tschechischer Bergsteiger (33) geriet beim Abstieg vom Spitzlstein in Ebensee in wegloses Gelände und stieg einem Graben folgend solange talwärts Richtung Traunsee, bis er vor einer Felswand nicht mehr weiter konnte.