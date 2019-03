E-Scooter-Verleih startet in Linz

LINZ. Seit gestern zieren die E-Scooter des Berliner Start-ups "Tier Mobility" das innere Linzer Stadtgebiet. 100 Roller sind bereits verteilt, kommende Woche werden weitere 100 folgen.

100 Scooter sind bereits im Einsatz. Bild: (Tier Mobility)

"Wir freuen uns, dass wir nun in Linz vertreten sind und unseren Kunden eine innovative Fortbewegungsmöglichkeit bieten können", sagt Maximilian Nageler, General Manager Austria von Tier Mobility. In Betrieb genommen werden die Roller via App, zur Registrierung ist eine Kreditkarte notwendig. Leiht man einen E-Scooter aus, bezahlt man eine Grundgebühr von einem Euro, für jede weitere Minute fallen 15 Cent an. Die Roller stehen an Stationen bereit, die in der App ersichtlich sind, abgestellt werden können sie überall im Geschäftsgebiet. Das beschränkt sich derzeit auf das innere Stadtgebiet. Tier Mobility ist der erste Anbieter in Linz, laut Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein (FP) könnten bald weitere folgen.

