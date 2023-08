E-Bikerin starb bei Unfall im Innviertel

Für eine 73-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis kam am Mittwochnachmittag nach einem Unfall jede Hilfe zu spät. Die Innviertlerin war mit ihrem Elektrofahrrad auf der Hattinger Gemeindestraße von St. Marienkirchen kommend in Richtung Hatting unterwegs, als es zu dem fatalen Zusammenstoß kam. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte die Pensionistin mit einem entgegenkommenden Hoflader, gelenkt von einem 70-jährigen Einheimischen. Die E-Bikerin kam zu Sturz. Sie zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.