E-Biker starb nach Unfall auf Bahnübergang

Ein 70-Jähriger, der mit seinem E-Bike von der Linzer Straße kommend in Richtung B127 unterwegs war, wurde am Bahnübergang Niederottensheim von einem Anhängerwagen, der von einem Triebfahrzeug geschoben wurde, erfasst. Der Radfahrer war trotz Rotlichts in die Kreuzung eingefahren. Er geriet unter den Anhängerwagen und wurde überrollt.

Für den Einheimischen kam jede Hilfe zu spät: Er verstarb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Bei dem Gespann dürfte es sich um einen Bauzug gehandelt haben. Die Mühlkreisbahn ist noch bis 6. November zwischen Linz-Urfahr und Aigen-Schlägl wegen Gleisarbeiten gesperrt, Personenzüge verkehren derzeit nicht.

Zu einem weiteren schweren Unfall mit einem E-Bike-Fahrer kam es – wie berichtet – nur Stunden davor im Gemeindegebiet von Vorderweißenbach: Ein Lkw-Fahrer wollte sich nach einem missglückten Überholmanöver auf der B38 wieder rechts einordnen und erfasste dabei einen 69-Jährigen, der mit seinem E-Bike in Richtung Vorderweißenbach fuhr. Der Mann, der keinen Helm trug, kam zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Die Unfallstelle in Ottensheim: