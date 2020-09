E-Bike-Verleih: Von 18 bis 40 Euro pro Tag

Mit dem Rad um den Wolfgangsee, durch die Wälder der Pyhrn-Priel-Region oder quer durchs Mühlviertel – mit einem E-Bike können auch weniger ausdauernde Sportler ausgedehnte Radtouren unternehmen. Bis zu 3000 Euro kostet ein E-Bike, sich ein Fahrrad auszuleihen ist daher für viele eine gute Alternative. Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich verglich 26 heimische Verleiher. .

Schon ab 18 Euro pro Tag können sich Sportler beim Radverleih Tourismusverband Bad Hall ein E-Mountainbike ausleihen, das billigste Angebot. Der teuerste Verleih kostet 40 Euro. Das im Vergleich zweitgünstigste Bike-Revier ist die Donauregion, um 20 Euro können Radfahrer beim E-Bike Verleih Klaffenböck in Vichtenstein und um 25 Euro beim Radverleih Straßl in Engelhartszell ein E-Bike leihen. Im Salzkammergut liegen die Preise zwischen 30 und 40 Euro. Die günstigsten Mountainbikes gibt es bei Huber&Schiendorfer in Strobl, beim Fahrradverleih Gierbl in Zell am Moos und bei Sport 4U in Gmunden.

Im Mühlviertel hat Böhmerwaldsports mit 30 Euro pro Tag das günstigste Angebot. In der Pyhrn-Priel-Region bietet Sport 2000 Huber in Hinterstoder mit 29 Euro den besten Preis. Die Konsumentenschützer raten Sportlern, E-Bikes bereits vorab zu reservieren.

Die gesamte Preisübersicht auf ooe.konsumentenschutz.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.