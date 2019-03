E-Bike-Fahrer von Auto erfasst

HIRSCHBACH IM MÜHLKREIS. Ein 69-jähriger E-Bike Fahrer wurde am Mittwoch Abend in der Ortschaft Guttenbrunn von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt. Der 82-jährige Autofahrer gab an, vom Gegenverkehr geblendet worden zu sein.

Der 82-jährige Autofahrer war am frühen Mittwoch Abend auf der Böhmerwaldstraße in Richtung Bad Leonfelden unterwegs, als er im Gemeindegebiet Hirschbach im Mühlkreis einen Radfahrer übersehen hat. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der E-Biker gegen die Windschutzscheibe und dann in den Straßengraben geschleudert wurde. Der 69-jährige wurde dabei schwer verletzt.

Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Freistadt gebracht. Der 82-jährige Autolenker gab bei der Polizei an, vom Gegenverkehr geblendet worden zu sein und so den Radfahrer vor sich übersehen zu haben.

