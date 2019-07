E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Zwei Männer aus dem Bezirk Gmunden, 28 und 32 Jahre alt, fuhren am Dienstag um 19:50 Uhr mit geliehenen E-Bikes auf der Eisenauer Forststraße in Unterach am Attersee von der Eisenaualm kommend bergabwärts in Richtung Schwarzensee. Die Radfahrer fuhren nebeneinander, stießen zusammen und kamen zu Sturz. Der 32-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 in ein Krankenhaus nach Salzburg geflogen. Der zweite Radfahrer blieb unverletzt.

Ein beim 28-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,48 Promille Alkoholgehalt, beim 32-Jährigen konnte aufgrund seiner schweren Verletzungen kein Alkotest durchgeführt werden.