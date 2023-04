Duzende Anzeigen und mehrere Festnahmen bei Schwerpunktkontrolle auf der A8

Die A8 in Fahrtrichtung Wels war dazu in der Nacht auf Sonntag von 19 Uhr bis 4 Uhr früh total gesperrt, der Verkehr wurde auf den Kontrollplatz Kematen am Inn abgeleitet.

Im Blick hatten die Beamten dabei vor allem Eigentumskriminalität, Personen, gegen die eine Fahndung läuft, und solche, die sich illegal in Österreich aufhalten. Die A8 in Fahrtrichtung Wels war dazu in der Nacht auf Sonntag von 19 Uhr bis 4 Uhr früh total gesperrt, der Verkehr wurde auf den Kontrollplatz Kematen am Inn abgeleitet. Außerdem kontrollierten die Beamten bei den Autobahnabfahrten Meggenhofen, Haag am Hausruck und auf dem Rastplatz in Aistersheim.

2286 Anfragen stellten die Polizisten in der Fahndungsevidenz - und wurden gleich ein Dutzend mal fündig: Zwölf der kontrollierten Personen waren von Gerichten zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, 22 hielten sich illegal im Bundesgebiet auf. Sie alle wurden angezeigt, 16 davon festgenommen.

41 Anzeigen wegen Verkehrsübertretungen

Einige der Lenkerinnen und Lenker müssen wegen unterschiedlicher Verkehrsübertretungen mit Anzeigen rechnen: Drei Lenker waren high unterwegs, ein Lenker war alkoholisiert. Ihnen wurde der Führerschein abgenommen. Drei weitere Personen hatten überhaupt keine Lenkberechtigung.

Auch der Zustand der Fahrzeuge ließ bei mehreren Lenkern mehr als zu wünschen übrig. Sieben Autos wiesen derartig schwere technische Mängel auf, dass die Beamten an Ort und Stelle die Kennzeichen abnehmen mussten.

Fazit: Wegen verschiedener Verkehrsübertretungen wurden 41 Anzeigen verfasst und 171 Organmandate ausgestellt. Eine Person klagte während der Kontrolle über Herzbeschwerden, verweigerte aber dann den Transport ins Krankenhaus.

