Durch Bewegung Menschen in Not helfen

In der Zeit von 8. bis 10. April kann jeder Teilnehmer des Laufs seine Strecke selbst aussuchen und sein Tempo einteilen – einzig und alleine fünf Kilometer müssen zurückgelegt werden, die mittels Laufuhr oder Handy-App aufgezeichnet werden.

Bereits zum dritten Mal findet in diesem Jahr der Lions Charity-Run statt, in den vergangenen Jahren konnten mit dieser Aktion mehr als 100.000 Euro gesammelt werden. Auch in diesem Jahr wird das gesamte Startgeld an Familien in Not gespendet – in diesem Jahr unterstützt der Lions Club den Verein MOKI (Mobile Kinderkrankenpflege) und die Opfer des Krieges in der Ukraine.

Jetzt Startpaket sichern und direkt für den Lauf anmelden unter lions-charityrun.com.