Dunkelziffer: Heute beginnt die zweite Studie

Wie hoch ist die Dunkelziffer der Corona-Erkrankten in Österreich? Um das zu beantworten, startet heute, Donnerstag, eine zweite große Studie. Die Statistik Austria hat eine repräsentative Stichprobe von 2800 Personen ab 16 Jahren ausgewählt. Diese bekommen ab heute postalisch Informationen zum Ablauf. Konkret testen Mitarbeiter des Roten Kreuzes von 21. bis 25. April. Ergebnisse soll es Ende April geben.

Die erste Studie, die Anfang April vom Sozialforschungsinstitut Sora durchgeführt worden war, ergab, wie berichtet, dass zusätzlich zu den damals rund 8600 bestätigten Corona-Fällen zwischen 10.200 und 67.400 Personen erkrankt seien. Der wahrscheinlichste Wert lag bei 28.500 Infizierten. Bei der zweiten Studie wird auf das Zentrale Melderegister statt öffentlicher Telefonverzeichnisse zurückgegriffen. Auch wurde der begleitende Fragebogen erweitert.

Die Zahl der bestätigten aktuellen Corona-Fälle ist am Mittwoch von 6043 auf 5755 gesunken (siehe Grafik). Die Reproduktionszahl ist auf 0,68 zurückgegangen. Ein Infizierter steckt im Durchschnitt also 0,68 Personen an. Vor wenigen Wochen lag dieser Wert bei drei. Das Land Oberösterreich gab gestern zwei weitere Corona-Todesfälle bekannt – eine 83-Jährige aus Linz-Land im Ordensklinikum Elisabethinen und eine 88-Jährige aus dem Bezirk Eferding im Klinikum Wels-Grieskirchen, jeweils mit Vorerkrankungen. Die regelmäßig in den OÖN veröffentlichte Grafik mit der Entwicklung der Corona-Zahlen wird ab heute nicht mehr jeden Tag auf Bezirksebene heruntergebrochen, sondern aufgrund der mittlerweile geringeren Veränderungen bis zu zwei Mal pro Woche.