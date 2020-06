Dürreperioden im Alpenraum sollen erforscht werden

Der seit Beginn der 2000er-Jahre beobachtete Regenmangel könnte der Anfang einer langfristigen Dürreperiode sein, zu diesem Schluss kam ein kürzlich abgeschlossenes Projekt der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Dürreperioden im Alpenraum der letzten 210 Jahre wurden untersucht.

Hochdruckwetter

Bei der Analyse zeigte sich ein Zusammenhang zwischen Regenmangel und der Häufigkeit von Hochdruckwetterlagen.

"Das Auftreten dieser Hochdruckwetterlagen ist nicht zufällig", sagt Klaus Haslinger, Klimaforscher an der ZAMG. Ihr Auftreten sei abhängig von großräumigen Schwankungen des Luftdrucks. Anders als angenommen hingen Dürreperioden im Alpenraum allerdings nicht mit Schwankungen im Bereich des Nordatlantiks, sondern mit Veränderungen im Raum Ostatlantik-Eurasien zusammen. "So können trockene Phasen über Jahre entstehen, was Probleme in der Landwirtschaft und beim Grundwasser zur Folge hat", sagt Haslinger.

Neben dem fehlenden Regen verursachen auch überdurchschnittlich hohe Temperaturen die Dürre. Die Klimaerwärmung habe zwei Auswirkungen, sagt Haslinger. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen, so verdunstet auch mehr Wasser aus den Böden. Auch Pflanzen würden den Boden austrocknen. Sie beginnen im Frühling früher auszutreiben und gehen später in die Winterruhe. Sie entnehmen den Böden über einen längeren Zeitraum Wasser.

Der heutige "Welttag zur Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre" soll auf die verheerenden Folgen von Trockenheit aufmerksam machen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wetter Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.