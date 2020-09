In Teilen Sibiriens war es in diesem Sommer heißer als in Oberösterreich. So wurden im Juni in Werchojansk in Jakutien, in einer der kältesten Städte der Welt, plus 38 Grad Celsius gemessen. Oberösterreichs Hitzepol war heuer hingegen Braunau am Inn, wo das Thermometer am 28. Juli nur 34,9 Grad erreichte.