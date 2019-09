Dürfen Schüler bei der Klimademo mitgehen?

Dürfen Schüler an den Klimaprotesten teilnehmen?

Ja, wenn es die Schule erlaubt. Sie hat die Möglichkeit, die Demo zur schulbezogenen Veranstaltung zu erklären, also quasi zur Exkursion oder zum Lehrausgang. "Dann muss die Teilnahme aber mit dem Unterricht verknüpft sein", sagt Herwig Kerschbaumer, Büroleiter von Bildungsdirektor Alfred Klampfer. "Es braucht eine Vor- und Nachbereitung im Unterricht." Die Schüler dürfen aber nicht alleine zur Demo, sondern werden von Lehrern begleitet. Ob der Besuch der Demo eine schulbezogene Veranstaltung wird, entscheidet das Schulforum (in Pflichtschulen) oder der Schulgemeinschaftsausschuss (in höheren Schulen). In den drei Bundesländern Wien, Vorarlberg und Burgenland wurde der "Earth Strike" für alle Schulen automatisch zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt.

Können die Schüler alleine die Demo besuchen?

Nein. Tun sie das, haben sie unentschuldigte Fehlstunden.

Können die Eltern ihr Kind entschuldigen?

Nein, zumindest nicht mit der Demo als Begründung. Schüler dürfen der Schule nur unter streng geregelten Bedingungen fernbleiben, etwa wenn sie krank sind oder Angehörige pflegen müssen.

Was passiert, wenn Schüler unentschuldigt fehlen?

Das kommt auf das Ausmaß an. Da die Veranstaltungen erst in der Mittagszeit beginnen, werden im Regelfall nur wenige Stunden verpasst. Das führt normalerweise zu keinen bzw. keinen gröberen Konsequenzen. Schwänzt man öfters, kann das auf die Betragensnote durchschlagen. Für "grobe oder häufig auftretende Verfehlungen" kann es Verwarnungen setzen.

