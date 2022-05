Dubioser Schlüsseldienst: Zwei Verdächtige gefasst

Ein 29-jähriger Serbe hatte die Ermittlungen, wie berichtet, Anfang April ins Rollen gebracht. Der Mann war auf der A1 aufgehalten worden, weil er ohne Freisprecheinrichtung telefonierte. In seinem Auto wurden Werkzeug, zahlreiche Zylinderschlösser und mehrere Blankorechnungen eines Schlüsseldienstes gefunden. Es dürfte sich um einen jener dubiosen Anbieter handeln, die ihre Kunden mit utopisch hohen Preisen über den Tisch ziehen.

Notlage wird ausgenutzt

Bundesweit gibt es bereits mehrere Geschädigte, die durch die Suche im Internet auf den Schlüsseldienst gestoßen sind und die 0800-Nummer angerufen haben. Trotz zuvor abgesprochener Preise verlangten die Servicemitarbeiter vor Ort dann plötzlich eine weit höhere Summe und nutzen so die Notlage der Opfer aus. Letztere sollten sich unter der Nummer 059133/4133-200 bei der Polizei melden, lautete der Aufruf.

Zwei Türken ausgeforscht

In umfangreichen Ermittlungen konnten Polizisten der Inspektion Haid nun zwei weitere Verdächtige der kriminellen Vereinigung ausforschen. Ein 27-jähriger Türke, der in Deutschland lebte, sitzt seit Donnerstag in der Justizanstalt Linz in Haft. Sein 24-jähriger Landsmann aus Deutschland wurde auf freiem Fuß angezeigt. Insgesamt konnten den Verdächtigen bereits unrechtmäßig erzielte Einkünfte in fünfstelliger Euro-Höhe nachgewiesen werden. Die Erhebungen werden noch fortgeführt, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit.