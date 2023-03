Dubai, Bitcoin, Diamanten: Betrugsprozess in Steyr

Der Kopf der Investment-Gauner sitzt in Dubai.

Wer sich an dem von einer Betrügerbande angepriesenen "Investmentfonds" mit angeblich besten Kontakten zur "Hochfinanz in Dubai" beteilige, könne rasch reich werden: mit 3,5 bis fünf Prozent Rendite – pro Woche. Denn was könne im Anlagegeschäft mit Bitcoins, Kraftfahrzeugen und Diamanten schon schiefgehen?