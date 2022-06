Es war eine Geschäftsreise, die die OÖN am vorigen Dienstag für einen Tag nach Brüssel führte – und die ungewollt verlängert wurde. Der Rückflug sollte via Frankfurt um 21:05 Uhr nach Linz gehen. Kurz vor Abflug in Brüssel kam die Nachricht, dass der Linz-Flug gestrichen worden war. Am Airport Frankfurt angekommen zeigte sich, dass dies kein Einzelfall war: An allen Schaltern bildeten sich Schlangen, Restaurants und Wartehallen waren überfüllt.