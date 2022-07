Drohungen gegen Ärztin: Erkenntnisse "nicht nachvollziehbar"

Online waren die Seewalchner Hausärztin Lisa-Maria Kellermayr und die Hackerin "Nella" in Kontakt gekommen. Die Medizinerin hatte die Morddrohungen, die sie bekommen hatte, gepostet, die Hackerin bat ihr Hilfe an. Binnen Stunden habe sie die E-Mail-Versender, zwei Deutsche, ausfindig gemacht, geschafft, woran die Polizei monatelang gescheitert sei, verkündete "Nella".

Nun übergab sie ihre Erkenntnisse an die zuständige Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Elf Seiten fasst der Bericht, den diese an die Staatsanwaltschaft Wels übermittelte. Und der Gehalt an neuer Information ist überschaubar. Die Erkenntnisse seien "weder inhaltlich noch technisch" nachvollziehbar. Keine "qualitative Ermittlungstätigkeit".

"Die Hackerin hat online und im Darknet recherchiert, ihre Erkenntnisse gesammelt und daraus Rückschlüsse gezogen", sagt Sprecher Christoph Weber. "Das ist nicht, wie die Polizei ermittelt. Das darf sie auch nicht." Da bei Drohungen im Internet der Computer des Täters als Tatort gilt, gebe es keine "inländische Gerichtsbarkeit", sagt Weber. Man werde bei der zuständigen deutschen Behörde Anzeige erstatten und ihr die Namen der Verdächtigen übermitteln.