Drogenübergabe schlug fehl: 17-Jähriger verletzt

Der Bursch hatte über die Social-Media-Plattform Instagram bei Unbekannten 250 Gramm Cannabis bestellt. Als Kaufpreis für die Drogen wurde ein "niedriger vierstelliger Betrag" vereinbart, heißt es von der Polizei.

Am Samstag sollte die Übergabe stattfinden. Drei Personen südländischer Herkunft, die gebrochen Deutsch sprachen, fuhren in einem schwarzen VW Golf vor dem Wohnhaus des jungen Käufers vor. Dieser hatte extra abgewartet, dass seine Mutter nicht zu Hause war. Der Bursch führte zwei der drei Drogenhändler in sein Zimmer. Dort stellte er zu seiner Überraschung fest, dass diese lediglich 12 Gramm Cannabis und nicht die vereinbarten 250 Gramm bei sich hatten.

Die unbekannten Männer wollten ihm trotzdem den gesamten Kaufpreis abknöpfen. Als er sich weigerte zu bezahlen, zog einer der beiden Männer ein Messer und hielt es an das Knie des 17-Jährigen. Der Bursch setzte sich zur Wehr, es gelang ihm, das Messer aus der Hand des Unbekannten zu schlagen. Dabei wurde der 17-Jährige verletzt. Die beiden Männer nahmen daraufhin das Geld, verließen die Wohnung und ließen den Verletzten zurück. Später beichtete der Jugendliche seiner Mutter den Vorfall, die bei der Polizei Anzeige erstattete. Die Blessuren des 17-Jährigen wurden im Krankenhaus Waidhofen an der Ybbs versorgt. Eine Fahndung nach den drei Unbekannten brachte bisher keinen Erfolg.