Drogensüchtiger Einbrecher kletterte in luftige Höhen

Innerhalb von drei Monaten soll ein 28-jähriger Linzer 44 Einbrüche im Großraum der Landeshauptstadt begangen haben. Kürzlich konnte ihm die Linzer Polizei das Handwerk legen.

Bei seinen Coups begab sich der Täter immer wieder selbst in Gefahr, weil er kletternd bis zu zwölf Meter hohe Gebäude bezwang, um dort auf Dachterrassen und Flachdächern die Türen und Fenster von Büros, Firmenkomplexen, Vereinslokalen und Wohnungen einzuschlagen.

Dabei hinterließ er meist eine Spur der Verwüstung: Die Möbel in den Räumlichkeiten soll er mit Schaufeln und Äxten kurz und klein geschlagen haben, um Tresore zu finden und an Wertsachen zu gelangen. Der Gesamtschaden beträgt laut Exekutive mindestens 150.000 Euro. Dank DNA-Spuren wurde der drogensüchtige Einbrecher überführt, inzwischen hat er ein volles Geständnis abgelegt.

Auf die Spur kamen die Kriminalisten dem Einbrecher, weil er an den Tatorten immer wieder seine Brille verloren hatte. Denn zum Verlassen des Tatortes musste er in die Tiefe springen, dabei ließ er nicht nur seine Augengläser liegen, er verletzte sich auch und hinterließ Blutspuren.

Die Spurenauswertung führte zu dem 28-Jährigen, der erst circa drei Monate zuvor bei einem Diebstahl in Steyr erwischt worden war, deshalb befand sich die DNA des Mannes in der polizeilichen Datenbank. "Vorher ist er nie in Erscheinung getreten", sagt Franz Siegl vom Kriminalreferat des Linzer Stadtpolizeikommandos. Die Festnahme erfolgte bereits Anfang März.

Auch Skiliftkarten gestohlen

Die Ermittler hatten Glück, denn in seiner Wohnung befand sich noch die Beute, die der Arbeitslose einen Tag zuvor gestohlen hatte. Er war in eine Firma in Traun eingebrochen und hatte dort 18 Skiliftkarten entwendet, die für einen betrieblichen Skiausflug gedacht waren. Die meisten Tatorte befanden sich im Linzer Hafenviertel, wo der 28-Jährige auch wohnte. Deshalb zählte der Mann schon länger zum Kreis der Verdächtigen, weil er erst im November 2019 dort eingezogen war und die Einbruchsserie Anfang Dezember begonnen hatte. Aber auch in Wegscheid und der Linzer Innenstadt war er aktiv.

Laut Polizei gilt der Einbrecher zwar als sportlich. Doch durch den Konsum von Crystal Meth sei der mutmaßliche Täter zusehends verfallen. Das erbeutete Bargeld soll er verspielt haben, die gestohlenen Computer- und Elektrogeräte tauschte er auf dem Schwarzmarkt gegen Drogen ein.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at