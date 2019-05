Drogenstudie: Alkoholkonsum unter Jugendlichen stark zurückgegangen

Rund 370.000 Menschen in Österreich sind Schätzungen zufolge alkoholabhängig, in Oberösterreich sollen es etwa 60.000 sein. Pro Jahr gibt es 76.000 Belagstage in den Krankenhäusern des Bundeslandes aufgrund von Alkoholproblemen. Die gute Nachricht dagegen lautet: Jugendliche trinken heute viel weniger als früher.

Diese Daten präsentierten Gesundheitslandesrätin und LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP), Albert Maringer, der Obmann der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, und Christoph Lagemann, Leiter des Instituts Suchtprävention von pro mente Oberösterreich, am Freitag. Der Anlass war die Dialogwoche Alkohol, die von 20. bis 26. Mai bundesweit stattfindet. Während dieser gibt es im ganzen Land unter anderem Vorträge und Informationsstände, in Linz baut die Alkoholberatung einen Rauschbrillenparcours auf.

> Video: Rund 60.000 Österreicher alkoholabhängig

Helfen, nicht moralisieren

"Es geht während der Dialogwoche nicht darum, zu moralisieren und mit dem Finger auf Alkoholkonsum zu zeigen, sondern darum, Hilfe anzubieten", betonte Haberlander. "Wir möchten dazu anregen, nachzudenken, ab wann Alkoholkonsum problematisch wird", sagte Maringer.

Mit den Trinkgewohnheiten der Oberösterreicher hat sich das Drogenmonitoring 2019 des Instituts Suchtprävention auseinandergesetzt. Dafür wurden rund 1500 Oberösterreicher ab 15 Jahren befragt. Ein besonders erfreuliches Ergebnis sei, dass der Alkoholkonsum unter Jugendlichen stark gesunken sei, sagte Lagemann: "Im Jahr 2006 gaben noch 13 Prozent der 15- bis 19-Jährigen an, vier- bis siebenmal in der Woche Alkohol zu trinken. Bei der diesjährigen Befragung waren es nur noch vier Prozent." Worauf dieser Rückgang zurückzuführen sei, darüber könne er nur spekulieren. "Die Motive haben wir nicht erhoben. Es könnte aber mit dem derzeitigen Gesundheitstrend zusammenhängen, der auch unter Jugendlichen Fuß gefasst hat."

Österreicher trinken weniger

Auch insgesamt gehe der Alkoholkonsum in Österreich seit den 1970er-Jahren kontinuierlich zurück, erläuterte der Suchtexperte. Das spiegelt sich zum Teil auch im Drogenmonitoring wider: Die Zahl derjenigen, die täglich Alkohol konsumieren, ist seit 2006 von 3,8 auf 2,8 Prozent gesunken. Allerdings geben nach wie vor 56 Prozent der Befragten an, mindestens einmal in der Woche zu trinken. Dabei zeigt sich eine eindeutige Geschlechterdifferenz: 72 Prozent der Männer und 41 Prozent der Frauen fallen in diese Gruppe.

Als alkoholabhängig diagnostiziert wurden den Daten der oberösterreichischen Krankenanstalten zufolge im Vorjahr rund 4800 Menschen.

Gesunden Alkohol gibt es nicht

Eine gesunde Menge Alkohol gebe es nicht, sagte Lagemann: "Es handelt sich immerhin um ein Zellgift." Die tägliche Grenze für ein geringes Erkrankungsrisiko liege für Männer aber bei etwa 0,6 Litern Bier und 0,3 Litern Wein, für Frauen bei 0,4 Litern Bier und 0,2 Litern Wein. Wichtig seien auch mindestens zwei aufeinanderfolgende alkoholfreie Tage pro Woche.

Die Termine und Veranstaltungen zur Dialogwoche Alkohol finden Sie auf dialogwoche-alkohol.at und auf praevention.at

